Um homem de 57 anos acabou detido por cumprimento de mandado de prisão após abordagem de rotina da Polícia Militar. Fato registrado no final da tarde desta segunda-feira (09) em Alta Floresta. O suspeito, que estava acampado, foi encaminhado para a Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil, onde permaneceu a disposição da justiça.



Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no bairro Parque das Nações, por volta das 18h, foi avistada uma motocicleta escondida as margens da avenida, em uma moita. Uma busca foi realizada no local a fins de identificar o condutor da motocicleta e o suspeito foi encontrado. Uma espécie de acampamento foi identificado, rede armada e alguns pertences pessoais do suspeito.



Diante a situação, uma checagem foi realizada no sistema e identificado um mandado de prisão em aberto, em desfavor do suspeito abordado. O homem foi então conduzido à Delegacia.