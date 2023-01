A primeira edição conta com oito artigos científicos multidisciplinares escritos por militares e civis

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) lançou nesta terça-feira (10.01) a primeira edição de sua Revista Científica Scintilla, resultado de pesquisas científicas realizadas por autores militares e civis. Ao todo oito artigos científicos estão disponíveis na revista.

A revista nasceu com o propósito de atender um anseio por periódicos e publicações que concentrem pesquisas científicas que, de algum modo, contribuem com a evolução nas atividades laborais do bombeiro militar.

A multidisciplinaridade dos temas envolvidos na atividade profissional Bombeiro Militar e a constante evolução tecnológica, tanto dos recursos utilizados no exercício de seu trabalho de salvar e proteger, quanto na construção do patrimônio a ser protegido, revelam a fertilidade do campo de pesquisa nesta área profissional.

O periódico visa abranger toda a transversalidade do conhecimento envolvido nas atividades bombeiro militar, preservando sempre o rigor científico, a isenção ideológica e a liberdade intelectual, contribuindo para a construção do conhecimento crítico e o estabelecimento de um diálogo técnico-científico profícuo e permanente entre a academia e a instituição Corpo de Bombeiros Militar.