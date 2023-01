Pedro Henrique Pereira Martins, 17, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta Biz e uma carreta Scania, cor vermelha com placas de Nova Monte Verde, na noite de terça-feira (10), na BR-163 em Sinop.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Centro Integrado de Operações e Segurança Pública (Ciosp) às 20h25 para atender um acidente em frente ao supermercado às margens da rodovia. Ao chegar no local, o motorista do veículo de carga relatou que chegava de Cuiabá e seguia em direção a Alta Floresta.

Quando passava por Sinop, o motociclista invadiu a preferencial e causou a batida frontal. O impacto da batida fez com que o adolescente morresse na hora. A Perícia Oficial de Identificação Técnica (Politec) foi acionada para análise da ocorrência e liberação do corpo, que foi posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia.

A Concessionária Rota do Oeste esteve no local para o controle da via.