No início da tarde desta quarta-feira (11) um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar de Alta Floresta por um roubo cometido no final da tarde de ontem no setor F. O adolescente foi localizado na casa do avô, parte dos pertences da vítima foram recuperados o caso foi encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.



Conforme registro da Polícia Militar, por volta das 18h de ontem (10) a vítima, uma mulher de 57 anos, seguia no setor F quando foi abordada por dois elementos, que gritaram "perdeu, perdeu" arrancando sua bolsa de mão e tomando rumo ignorado na sequência. A vítima procurou a polícia e registrou o caso.

A bolsa com parte dos pertences foi localizada, descartada em uma área verde. Com o trabalho da Polícia Militar, o adolescente de 15 anos foi identificado, localizado no bairro Cidade Alta e apreendido. Esta é a segunda vez que o menor é apreendido nesta semana, por atos infracionais.

Diante os fatos, os pertences recuperados foram entregues a vítima e o caso registrado.