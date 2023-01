O veículo foi localizado cerca de 100km do local do roubo, na tarde desta quarta-feira (11) na zona rural do município de Alta Floresta. O roubo foi registrado na noite de terça-feira na comunidade Paraíso, quando o casal teve a residência invadida por três homens armados. Vários eletrônicos e o veículo, uma Hilux, foram levados.

A localização do veículo foi informada à Polícia Militar por volta das 15h40. O comunicante informou que chegou em sua propriedade e viu que a caminhonete estava estacionada, atualmente ninguém reside na propriedade, o que levantou a suspeita do comunicante.

Uma guarnição se deslocou até o local, na região da 5ª Oeste, onde constatou se tratar do veículo roubado na noite anterior. Diante o fato, o proprietário da caminhonete, vítima do roubo na noite anterior, foi acionado.

Apenas o veículo foi recuperado, suspeitos não foram localizados.