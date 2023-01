O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu nesta quinta-feira (12-01) as inscrições de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratar recenseadores em Nova Bandeirantes, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo, Porto dos Gaúchos, Ribeirão Cascalheira e Vila Rica para a coleta do Censo Demográfico 2022.

Os interessados podem se inscrever presencialmente no posto de coleta nesses seis municípios (locais não funcionam aos sábados e domingos) ou pela internet, por meio de formulário no link bit.ly/pss-MT-censo até a próxima quarta-feira (18-01): não há taxa de inscrição e a seleção é feita por análise de currículos. A exigência é de ensino fundamental completo.

NOVA BANDEIRANTES 13

NOVO MUNDO 8

PEIXOTO DE AZEVEDO 30

PORTO DOS GAÚCHOS 6

RIBEIRÃO CASCALHEIRA 10

VILA RICA 21

O recenseador é o trabalhador responsável por entrevistar os moradores para a coleta dos dados do Censo. Ele é remunerado por produtividade, de acordo com o número de residências visitadas e pessoas recenseadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário e o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra).

Além dos auxílios treinamento e locomoção, o recenseador tem direito a salário família (para quem tem filhos de até 14 anos), férias proporcionais e gratificação natalina proporcional. A jornada de trabalho recomendável é de, no mínimo, 25 horas semanais.

Um simulador está disponível no site do Censo 2022 (https://censo2022.ibge.gov.br/trabalhe-no-censo/estimativa-de-remuneracao.html) para calcular a remuneração do recenseador, de acordo com os domicílios visitados e os questionários aplicados.

Os candidatos aprovados nesse PSS complementar, entretanto, ainda passarão por um treinamento antes de serem contratados para o trabalho de campo ainda em janeiro. Com o objetivo de aumentar o número de contratados para acelerar a coleta do Censo 2022, o IBGE simplificou o processo seletivo para novos recenseadores.

A partir de agora, aposentados do serviço público também poderão participar da seleção.