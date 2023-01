Arcos cirúrgicos foram entregues aos Hospitais Regionais de Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e Hospital Metropolitano de Várzea Grande; o Hospital Estadual Santa Casa deve receber nos próximos dias

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) investe R$ 6.650.000,00 na aquisição de 19 arcos cirúrgicos para os hospitais geridos pelo Governo de Mato Grosso. Os equipamentos modernizam e promovem eficiência na realização de diversos procedimentos como cirurgia geral, ortopédica e neurológica (coluna).

“Trabalhamos incansavelmente por um serviço moderno e de qualidade nos nossos hospitais, com o objetivo de beneficiar os usuários do Sistema Único de Saúde. Através desses equipamentos, os procedimentos e cirurgias terão mais eficiência e, consequentemente, os pacientes alcançarão um melhor resultado para o tratamento”, diz o secretário estadual de saúde, Gilberto Figueiredo.

Foram adquiridos 19 arcos cirúrgicos, sendo três para procedimentos de cirurgia geral, ortopedia e neurologia (coluna), e 16 para procedimentos de ortopedia, cirurgia geral, gastrointestinais, urologia, gerenciamento de dor, marca-passo, neurologia (coluna), vascular periférico, embolização, cirurgia endovascular, cirurgia neurovascular, fluoroscopia para a realização de procedimentos em pacientes adultos, pediátricos e neonatais.

Os equipamentos já foram entregues aos Hospitais Regionais de Colíder, Alta Floresta, Cáceres, Rondonópolis, Sorriso e ao Hospital Metropolitano de Várzea Grande. O Hospital Estadual Santa Casa, em Cuiabá, deve receber o arco cirúrgico nos próximos dias.

Conforme a secretaria Executiva de Saúde, Kelluby de Oliveira, a SES busca se manter atualizada quanto às novidades tecnológicas em saúde. “A Secretaria de Saúde está sempre em busca de novas tecnologias que podem auxiliar os nossos profissionais no atendimento aos pacientes. O mercado tecnológico em saúde é vasto e Mato Grosso não tem ficado para trás, nós estamos avançando para uma estrutura moderna e de qualidade”, afirma a gestora.

Para a secretária adjunta de Gestão Hospitalar, Caroline Dobes, a tecnologia é uma aliada no dia a dia do profissional da saúde. “Os profissionais dos nossos hospitais estão contentes com essa aquisição. Assim que receberam o equipamento, já iniciaram os atendimentos agendados e relataram sucesso na execução dos procedimentos”, conta Caroline.

O Hospital Regional de Sorriso é um dos hospitais que já usou o arco cirúrgico durante um atendimento. Nesta segunda-feira (09.01), foi realizada a primeira cirurgia ortopédica com o equipamento. A diretora da unidade de saúde, Ione Carvalho, avalia positivamente a nova ferramenta de trabalho.

“Ele é maravilhoso. Nos proporciona o exame de angiografia periférica, que permite que o médico visualize em tempo real possíveis alterações relacionadas aos vasos sanguíneos do paciente. Também permite a gravação de vídeo dos procedimentos, devido à função raio x, em que ele produz imagens na mesma resolução de um equipamento de raio x móvel utilizado nas UTI's. O equipamento facilita, dessa forma, o trabalho dos cirurgiões quando recebem pacientes de Urgência e Emergência”, explica a diretora.