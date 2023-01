O Município de Paranaíta ocupa o melhor desempenho geral nos indicadores Previne Brasil, elaborado pelo Ministério da Saúde. O município alcançou os sete indicadores elencados pelo programa. O programa Previne Brasil foi instituído pela Portaria nº 2.979, de 12 de novembro de 2019.

Atualmente os indicadores do pagamento por desempenho, no âmbito do Programa estão regulamentados pela Portaria GM/MS Nº 102, de 20 de janeiro de 2022 (que alterou a Portaria 3.222/2019). Esta dispõe sobre os indicadores do pagamento por desempenho, especificamente na nomenclatura e estruturação dos indicadores; especificação dos parâmetros, metas e pesos dos indicadores do pagamento por desempenho (notas técnicas específicas); e as regras para o financiamento do Programa Previne Brasil, em 2022

Os dados dos indicadores e os referentes ao pagamento por desempenho foram extraídos do portal e-Gestor e atualizados em 28/12/2022, via Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica – SISAB.

Os sete indicadores apresentados são:

Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª (primeira) até a 12ª (décima segunda) semana de gestação;

Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV;

Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado;

Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na APS;

Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenza tipo b e Poliomielite inativada; 12

Proporção de pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre;

Proporção de pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.

Para a análise da situação dos indicadores em Mato Grosso propôs-se de acordo com a situação encontrada: “Ótima”, “Boa”, “Regular” e “Indesejável”, tendo como parâmetros o número de metas alcançadas nos sete (07) Indicadores do Previne Brasil, assim como o percentual de municípios.

À classificação dos municípios quanto ao número de metas alcançadas nos indicadores do Previne Brasil, apenas o município de Paranaíta da Região de Saúde Alto Tapajós se classificou com situação “Ótima”, por alcançar todas as metas pactuadas para os sete indicadores elencados pelo programa, representando 0,7% dos municípios do estado de Mato Grosso.

Classificados como “Boa”, por alcançar metas em 5 ou 6 indicadores, foi a situação encontradas em 7,8% (11) municípios, são eles: Alto Boa Vista, Apiacás, Araguainha, Lambari D'oeste, Marcelândia, Nossa Senhora do Livramento, Nova Bandeirantes, Nova Xavantina, Planalto da Serra, Porto Alegre do Norte e Santo Afonso.

A Região de Saúde Alto Tapajós, apresentou mais de 50% de seus municípios com 5 ou mais metas alcançadas nos indicadores, sendo a única a se classificar como situação “boa”. Além disso, foi a única região que apresentou um município com 100% de metas alcançadas.