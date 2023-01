O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) divulgou na quinta-feira, dia 12 de janeiro, o resultado do Vestibular 2023. Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados por meio do site de Seleção do IFMT.

De acordo com o cronograma do Instituto, os candidatos convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas entre os dias 13 e 19 de fevereiro. O procedimento deverá ser feito forma presencial, no campus em que o candidato foi aprovado. Os candidatos podem consultar os horários de atendimento de cada campus no edital.

O IFMT prevê ainda a realização de uma 2ª chamada do Vestibular 2023 no dia 23 de janeiro, com matrículas entre os dias 23 a 25 de janeiro. Caso haja vagas remanescentes, haverá uma 3ª chamada no dia 27 de janeiro, com matrículas até o dia 2 de fevereiro.

Vestibular 2023

As provas do Vestibular 2023 foram aplicadas no dia 16 de outubro, no período das 14h às 18h30. De acordo com o estabelecido no edital, a prova contou com uma redação em Língua Portuguesa e com 50 questões objetivas de Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Física, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira.

A aplicação aconteceu nas seguintes cidades: Cuiabá, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Confresa, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Rondonópolis.

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do IFMT é de 1.645 vagas. As oportunidades são para cursos ministrados nos 17 campi da instituição. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas. Portanto, metade das vagas são exclusivas para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).