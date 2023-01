Município investiu cerca de R$ 600 mil na aquisição dos veículos, sendo R$ 200 mil de uma emenda parlamentar do deputado Nininho para atender a Casa de Apoio, e o restante de recursos próprios

O ano começou com um presentão em dose dupla para a saúde de Alta Floresta. A Prefeitura recebeu nesta quinta-feira (12.01) duas Vans Mercedes Benz Sprinter, na cor branca, para o transporte de passageiros, concretizando mais um compromisso de investimentos na saúde.

Uma Van foi adquirida com emenda no valor de R$ 200 mil destinada pelo deputado estadual Ondanir Bortolini - Nininho (PSD), com contrapartida do município no valor de R$ 99 mil, e será destinada para atender as necessidades da Casa de Apoio na Capital. Já a outra Van também custou R$ 299 mil mais foi adquirida com recursos próprios do município e vai atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Cada veículo tem capacidade de 14 passageiros mais 1 motorista e serão fundamentais no transporte de passageiros. A Van que irá atender a Casa de Apoio, em Cuiabá, será extremamente importante para o transporte dos pacientes que são encaminhados para tratamento nos hospitais públicos e conveniados na capital. Da mesma forma a Van que atenderá a Secretaria Municipal de Saúde será importante no atendimento das demandas locais.

O prefeito Valdemar Gamba destacou a parceria com o deputado Nininho para adquirir mais um veículo para atender as demandas de Alta Floresta. “Esta é mais uma aquisição com o apoio do deputado Nininho, que é um parceiro de primeira hora e sempre está de prontidão para atender as demandas do município. Então, queremos agradecer o deputado por destinar esta emenda, esse veículo será importante para atender a Casa de Apoio em Cuiabá”, disse o Prefeito

Já sobre a aquisição da Van para a Secretaria Municipal de Saúde, o Prefeito destacou o compromisso da gestão em continuar fazendo os investimentos necessários para que a população possa continuar contando com atendimento de qualidade e a pasta possa desenvolver suas ações com assertividade.

A vereadora Leonice Klaus dos Santos (PDT) festejou a chegada do veículo e agradeceu o deputado Nininho por atender sua indicação e destinar a emenda para que a Prefeitura pudesse comprar a Van para a Casa de Apoio. “A chegada desta Van é a realização de um sonho, estou muito feliz porque a população que necessita desse transporte em Cuiabá será atendida com dignidade e qualidade. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, também ao prefeito Chico Gamba que garantiu a contrapartida e principalmente ao deputado Nininho que atendeu um pedido nosso e destinou a emenda de R$ 200 mil. O deputado Nininho é um grande parceiro de Alta Floresta e nós somos gratos por tudo que ele tem feito em prol do nosso município e da nossa população”, enalteceu a Vereadora.