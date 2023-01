Morador de Alta Floresta, foi o único mato-grossense sortudo que acertou 5 números da Mega-Sena e faturou R$ 65.487,60. O sorteio foi realizado na noite de quinta-feira (13), no espaço da Sorte em São Paulo. Os números escolhidos no concurso 2555 foram: 19,25,43,44,48 e 49. A aposta do mato-grossense ficou entre outras 78.

Como não houve ganhadores de 6 dezenas, o valor para o próximo sorteio, no próximo sábado (14), está acumulado em R$ 33.000.000,00. Os sorteios da Mega-Sena são realizados duas vezes por semana, para participar é bem simples, basta marcar de 6 a 15 números do volante.

É possível deixar também que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).