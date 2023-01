Onde está Valdir Lanza?. A pergunta é feita em toda a região de Alta Floresta, em busca de encontrar o produtor rural de 55 anos que está desaparecido desde o último dia 6. Morador de Alta Floresta e com familiares espalhados em outras cidades como Paranaíta e Sinop, Valdir Santin, assim também conhecido, estava de caminhonete Hilux prata nova.



usando calça jeans, tênis escuro e camiseta polo branca, o homem foi visto pelas ruas de Alta Floresta pela última vez na noite de sexta-feira, 6, quando passou em frente a uma choperia que sempre frequentou. Falou por telefone com o filho mais novo por volta das 19:30 horas. Iria busca-lo depois das 21 horas, mas quando a ex-mulher e demais familiares entraram em contato o telefone dele já estava fora de área.

O aparelho foi encontrado depois que o caso foi registrado como pessoa desaparecida. Uma filha contou que o celular foi encontrado às margens da Rodovia MT-320, região de Carlinda, próximo ao Distrito Del Rey, sentido Nova Canaã do Norte. Mas o aparelho estava formatado ou todos os dados foram apagados.



Mas num trabalho paralelo a família que está nas buscas desde o domingo, conseguiu vídeos e imagens de onde a caminhonete teria passado. E nesta sexta-feira, com apoio do Corpo de Bombeiros, cão farejador e também da Polícia, filhas, ex-mulher, genro, amigos e outros conhecidos foram para uma busca aprofundada na MT-325, sentido Alta Floresta ao Rio Teles Pires pela estrada do Porto de Areia, que vai até o Rio Teles Pires. “A caminhonete veio nessa estrada e só voltou depois de uma hora e meia”, confidenciou um familiar.



“Por favor, falem onde está o meu pai. Já são mais de sete dias. A família está sofrendo muito. Não aguentamos mais. Devolvam meu pai, pelo amor de Deus”, desabafou uma filha acreditando que Valdir pode ter sido alvo de uma emboscada, roubado e deixado amarrado em algum ponto. “Por favor, digam onde está, liguem para a polícia”, acrescentou a mulher.



A Polícia Civil faz uma investigação, mas mantém informações em sigilo.