Na manhã desta segunda-feira (09) o secretário municipal de Governo, Gestão e Planejamento, Robson Quintino, junto com a equipe de Gestão e secretário municipal de Saúde, José Aparecido de Souza, recebeu uma comitiva formada por representantes dos servidores da área da saúde que atuam como Agentes Comunitários para falar sobre o repasse do retroativo em relação a diferença do piso salarial.

Durante a reunião foram sanadas as dúvidas dos servidores, com relação a forma do repasse e informada que uma folha complementar já foi preparada, com os levantamentos realizados pela secretaria municipal de Saúde e que até o final desta semana o pagamento da folha complementar será realizado.

Nesta sexta-feira, dia 13 de janeiro, a Prefeitura realizou o pagamento da folha complementar referente a diferença do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate a Endemias – ACE, conforme acordo firmado em reunião na última segunda-feira (09).