Um homem de 41 anos acabou ferido após "furar o sinal" e se chocar contra um veículo na avenida perimetral Rogério Silva em Alta Floresta. Acidente registrado no final da manhã desta sexta-feira (13), a vítima foi levada ao hospital regional pelo Corpo de Bombeiros com suspeita de fratura no braço.

Conforme registro da Polícia Militar, a condutora do veículo Strada relatou aos militares que seguia sentido ao bairro Almeida Prado, pela Avenida Castro Alves, quando o semáforo abriu, ao cruzar a perimetral foi surpreendida pelo choque. O homem seguia em uma motocicleta Start pela perimetral e se chocou violentamente contra a lateral direita de seu veículo.

Com o impacto o condutor da motocicleta ficou desacordado, a mulher permaneceu no local até a chegada do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Trânsito. A vítima foi imobilizada e conduzida ao hospital, recuperando a consciência durante o deslocamento, a vítima se queixava de dores no braço direito.

O caso foi registrado pela Polícia Militar para as devidas providências, ambos os veículos envolvidos sofreram danos de média monta.