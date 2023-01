A serpente-olho-de-gato-anelada foi capturada, na tarde de sábado (14), pelo Corpo de Bombeiros em uma residência localizada na rua cupuaçu no Residencial Mangueiras, em Alta Floresta . Ela foi pega sem nenhum ferimento pelos militares. A cobra estava no compartimento alagado do barco.

Ela foi colocada em um galão e solta em uma região de mata. Corpo de Bombeiros orienta como evitar acidentes com cobras. É mais comum do que se imagina e nesta época do ano o resgate de cobras próximo as residência.

Cobra olho de gato

A Cobra olho de gato é também normalmente chamada de Serpente olho de gato anelada, sendo classificada como parte da família columbrae, ou seja, se caracterizando enquanto um réptil que possui escamas. No caso dela, isso acontece desde a infância, fase onde possui cerca de 90 centímetros de comprimento.

Além disso, sua principal característica está justamente no olhar, o que contribui para seu nome. Isso porque possui olhos grandes e chamativos, que alguns definem como sendo hipnotizante, surgindo a partir disso as comparações com o gato, animal com olhar de aspectos similares.

Habitat

A Cobra olho de gato está presente em grande extensão da América, envolvendo tanto a parte Norte quanto a parte do Sul. Automaticamente, é possível encontrar a mesma desde os Estados Unidos até o Brasil, passando ainda por países vizinhos ao nosso, como a Argentina, por exemplo.

Elas podem se adaptar bem a diferentes tipos de clima, mas de modo geral não são comuns em áreas urbanas, já que nesses espaços não conseguem se camuflar como desejam e por isso, estão mais propensas a serem vitimadas.

Curiosidades

Essa espécie, assim como muitas outras desse mesmo animal, são ovíparas e podem colocar até oito ovos a cada período gestacional. Além disso, possuem uma dieta composta por pequenos animais que são automaticamente presas simples, como por exemplo lagartixas, sapos, salamandras e rãs.