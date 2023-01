Polícia fazia rondas no centro da cidade quando flagrou infrações de trânsito.

Um homem de 42 anos foi preso no início da tarde de domingo (15), na avenida Ariosto da Riva, centro de Alta Floresta, por conduzir veículo embriagado após passar no sinal vermelho na frente da Polícia Militar. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam rondas quando viram uma motocicleta Yamaha Crypton furar o sinal.

Diante da situação, os policiais foram atrás do homem, que furou outro sinal na avenida próximo a Câmara Municipal. Após acompanhamento tático conseguiu alcançá-lo, na rua E. Durante a abordagem foi verificado indícios de consumo de álcool, como forte odor etílico.

Diante da suspeita o homem foi submetido ao teste de alcoolemia cujo resultado aferiu 1,04 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez.

O motociclista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil