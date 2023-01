A Polícia Militar apreendeu um suspeito que transportava, na mala de viagem, munição calibre 9mm, dentro da mala no Aeroporto de Alta Floresta, na tarde de domingo (15). Uma funcionária do aeroporto chamou a guarnição relatando que um passageiro teria tentado embarcar em uma aeronave levando em sua bagagem de mão o material ilícito.

No local, a PM, compareceu a área de embarque e constatou a veracidade dos fatos e observou que se trata de uma munição calibre 9mm. Segundo informações do boletim de ocorrência, a munição foi encontrada durante inspeção do raio-X, aos policiais o suspeito relatou que encontrou a munição no chão na rua um certo dia e a colocou no bolso do shorts e acabou esquecendo.

O suspeito foi conduzido, por Porte ou Posse de Armamento ou Munição Irregular de Uso Restrito.