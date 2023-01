O Corpo de Bombeiros de Alta Floresta capturou uma cobra da espécie surucucu-pico-de-jaca, na tarde de sábado (14), na rua E-1 próximo ao 20ª Ciretran. A equipe foi acionada por volta das 17h54 via telefone 193 onde o solicitante informou ter avistado uma jiboia.

Ao chegar no local a guarnição do Corpo de Bombeiros constatou que se tratava de uma serpente peçonhenta conhecida como surucucu-pico-de-jaca, a maior serpente peçonhenta da América Latina. A mesma estava se locomovendo na rua asfaltada, com o auxílio do gancho de captura e o cambão laçador o animal de aproximadamente 02 metros foi capturado e colocado num recipiente de contenção e posteriormente numa gaiola para ser transportada e ser solta em reserva florestal longe do perímetro Urbano.

A Pico-de-Jaca é uma serpente considerada como espécie vulnerável, um estágio antes de ser considerada uma espécie em extinção.

A cobra capturada por militares do Bombeiros de Alta Floresta foi realocada numa reserva florestal distante da área urbana e que tem a orientação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) como local de soltura de animais silvestres como a da espécie em destaque.