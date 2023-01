Um grave acidente envolvendo uma carreta Volvo FH 420, de cor azul, placa de Guaraniaçu/PR, e um ônibus Scania Marcopolo Paradiso, de cor branca, placa de Carazinho/RS, da empresa Lopesul, foi registrado na noite desta segunda-feira (16), por volta das 19h20, no Km 558 da BR-163, em Diamantino/MT.

O motorista da carreta, identificado como Maycon José Lazarin, 44 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu na hora, outras seis pessoas sendo o motorista e mais cinco passageiros do ônibus, foram socorridos pelas equipes de Resgate da Rota do Oeste e encaminhadas para unidades de saúde de Nova Mutum e Diamantino, a identidade dos ocupantes do ônibus não foi divulgado.

A Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica POLITEC de Nova Mutum/MT, estão no local colhendo informações e apurando as causas do acidente. O ônibus seguia sentido sul e a carreta sentido norte, as causas do acidente ainda são desconhecidas, chovia no momento do acidente.

A Pista foi liberada por volta das 01h10 desta terça-feira (17).