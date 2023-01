Na noite de segunda-feira (16), a Polícia Militar recuperou em Alta Floresta uma motocicleta Honda Titan EX 160, cor preta com detalhes em verde que havia sido furtada em dezembro de 2022 no município de Juara.

De acordo com o boletim de ocorrência uma denúncia anônima via 190 informou que havia um veículo abandonado em um buraco na rua G7 próximo ao lar dos idosos, a PM deslocou de imediato ao local tendo veracidade dos fatos, após checagem veicular constatou ser produto de furto consumado na cidade de Juara.

A moto foi recolhida e encaminhada à Delegacia Municipal.