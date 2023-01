Nos últimos quatro anos, o investimento na prevenção e combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais chegou a R$ 180 milhões

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), em parceria com a Força Tática da Polícia Militar, apreendeu oito maquinários flagrados em desmates ilegais durante operação para combater o desmatamento ilegal na região Norte de Mato Grosso. A ação presencial ocorreu entre os dias 3 e 13 de janeiro, nos municípios de Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Marcelândia, Nova Santa Helena, Cláudia e Nova Ubiratã.

As multas aplicadas somam R$ 10 milhões por cerca de 1.900 hectares desmatados ilegalmente em áreas particulares no Bioma Amazônia. Foram fiscalizados 19 locais que apresentavam alertas de desmatamento apontados por imagens de satélite da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal.

Dos oito maquinários pesados apreendidos, seis são tratores esteira, um é trator de pneu e uma é escavadeira. Dois tratores foram removidos para a prefeitura de Guarantã do Norte, e um para a prefeitura de Terra Nova do Norte. Os municípios ficaram como fiéis depositários dos maquinários até que esteja definida a destinação legal dos bens. Outras cinco máquinas foram inutilizadas no local das infrações, por estarem reincidindo no crime ambiental, os responsáveis terem evadido do local, e a área ser de difícil acesso para a remoção.

A retirada do maquinário do infrator é uma etapa importante da fiscalização, porque além de impedir a continuidade dos ilícitos ambientais, permite a descapitalização do infrator de forma imediata.

Combate ao desmatamento ilegal

Além de operações presenciais constantes em todo o território estadual, a Sema utiliza a plataforma de Imagens de Satélite Planet, que monitora todo o território estadual com imagens de alta resolução e emite alertas de desmatamento em tempo real. Nos últimos quatro anos, o investimento na prevenção e combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais chegou a R$ 180 milhões, com 27 mil alertas de desmatamento atendidos, 1,2 milhões de hectares embargados e aplicou R$ 5,2 bilhões em multas ambientais aplicadas.