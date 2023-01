Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16) em uma cova rasa, parcialmente enterrado em uma área de mata, próximo a um assentamento de Nova Canaã do Norte.

De acordo com as informações repassadas pelo delegado de Polícia Civil João Lucas Wanick o corpo foi encontrado por um popular que passava pelo local e sentiu um forte odor vindo em meio a mata, “ao verificar aquele cheiro viu que se tratava de um corpo e logo acionou as autoridades, Polícia Civil, Polícia Militar e os bombeiros Militares, requisitamos que fosse feito o exame de local de crime pela Polícia Cientifica (POLITEC), que foi lá e fez todo o referido trabalho e os exames daquele cadáver e até o momento estamos aguardando a identificação oficial”, destacou.

O corpo estaria parcialmente enterrado as informações são de que estaria com uma parte do crânio e o pé para fora da cova, o que possibilitou que o solicitante visse que se trataria de um corpo humano, a identificação oficial ainda não foi realizada devido ao avançado estado de decomposição.

“Até o momento há fortes indícios que tenha sido um crime de homicídio que tenha sido cometido, mas estamos ainda esperando os referidos exames da polícia cientifica para ter essa informação de que se tratou de um homicídio”, completou o Delegado que trabalha juntamente com a equipe de investigação, para conseguir apurar as causas da morte.

Tudo aponta que possa se tratar do jovem Bruno Henrique, devido características como tatuagens e vestimentas descritas que estaria utilizando quando teria sido visto pela última vez. Familiares iniciaram um movimento nas redes pedindo informações sobre o jovem que teria saído de casa no município de Nova Canãa do Norte sentido MT-320 rumo a cidade de Colíder, no dia 06 de janeiro e não teria sido mais localizado desde então.

A pericia técnica trabalha para realizar a identificação oficial e liberar o corpo para sepultamento.