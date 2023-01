Foi identificado como sendo de Bruno Henrique, 26 anos, o cadáver encontrado enterrado em Nova Canaã do Norte, na tarde de ontem (16). A Polícia Civil destacou que a família fez o reconhecimento. Bruno estava desaparecido há cerca de 10 dias.

A família estava a procura dele e obtiveram algumas informações que o corpo dele estaria em um local de mata. O Corpo de Bombeiros de Colíder foi acionado e efetuou buscas durante toda a manhã. No período da tarde, a equipe foi informada que havia um corpo em outro local.

O cadáver estava parcialmente enterrado em uma vegetação próximo da estrada do 12, há cerca de 10 km da cidade. A perícia ainda está realizando o laudo da autópsia, mas tudo indica que ele tenha sido degolado. O crânio, segundo os bombeiros, estava separado do resto do corpo.

Até o momento, nenhum suspeito foi preso, mas a Polícia Civil já iniciou as investigações.