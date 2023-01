No início da tarde desta terça-feira (17) a prefeitura de Alta Floresta, por meio do prefeito Valdemar Gamba, recebeu a obra de reforma e ampliação da Unidade de Saúde Familiar – USF IX Bom Jesus da empresa Enel Green Power Salto Apiacás.

A reforma e ampliação da Unidade de Saúde garante mais qualidade aos atendimentos. “A prefeitura, junto com a Secretaria de Saúde tem assumido o compromisso de trazer mais qualidade na prestação do serviço da saúde, para a população, um ambiente mais acolhedor, mais salubre, tanto para os trabalhadores da saúde quanto no atendimento da população e isso é muito bom para nós moradores de Alta Floresta”, destacou o secretário municipal de Saúde, José Aparecido de Souza.

Para o prefeito, a obra que compõe o maior programa de recuperação de unidades de saúde do município, traz melhorias em todos os sentidos. “Isso aqui é um compromisso da Enel, usina do Apiacás, que tinha assumido esse compromisso de alocar um recurso em saúde e aí, destinamos esse recurso nesta obra, que hoje estamos recebendo”, apontou Gamba frisando que em breve a entrega será feita à população.

“Ainda temos que mobiliar para que façamos a entrega dessa Unidade a comunidade mobiliada para que os servidores que estão atendendo aqui tenham um estabelecimento com uma qualidade melhor para que a gente consiga atender os nossos pacientes com um local de trabalho melhor para nossos servidores”, pontuou Gamba.

Estiveram presentes na entrega a equipe de engenharia da prefeitura, representada pela fiscal da obra engenheira Cleidiane Luqui Ferreira, secretários e diretores municipais, vereadores, especialista em sustentabilidade da Enel, Cristiane Duarte, o mantenedor da Usina Salto Apiacás, Marcos Pereira e o proprietário da construtora L.A. de Souza, Luciano de Souza.

Após o ato de assinatura de entrega da obra, foi realizado o plantio de duas árvores em frente a unidade de saúde.