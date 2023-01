Lorraine Talita Rodrigues Santos de 20 anos faleceu após 27 dias internado no hospital Regional Albert Sabin em Alta Floresta, a jovem sofreu um acidente durante a noite enquanto conduzia um veículo S-10, socorrida pelo Corpo de Bombeiros em estado grave, a jovem resistiu até esta terça-feira (17), quando foi a óbito.



O acidente foi registrado após às 22h da noite do dia 21 de dezembro, na avenida perimetral Rogério Silva. O veículo era ocupado por três mulheres, seguia sentido ao bairro Cidade Alta quando acabou capotando na curva após o parque zoobotânico.

Duas ocupantes foram liberadas com leves escoriações, a condutora levada em estado grave ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin. A jovem era esportista, chegou a representar o município em várias competições de futsal, desde o sub 9, até o sub 17.