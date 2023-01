Alta Floresta perdeu nesta quarta-feira, 18 de janeiro de 2023, mais um pioneiro. Faleceu na capital do estado, Cuiabá, Eutálio Bicudo Neto. Por 37 anos Neto foi tabelião no 1º Ofício de Alta Floresta. Pioneiro, disputou a eleição para prefeito do município em 2004, ficando como o terceiro mais bem votado.



Eutálio Bicudo Neto estava com 70 anos, há alguns dias internado em Unidade de Tratamento Intensivo, familiares confirmaram o falecimento por volta das 11h nesta manhã.

Informações sobre o sepultamento não foram repassadas.