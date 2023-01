O município de Nova Monte Verde iniciou o processo de nucleação na rede municipal de ensino. Processo que tem por objetivo a organização do ensino no meio rural, em escolas-núcleo, contrapondo-se a organização em escolas multisseriadas.

A falta de clareza no processo gerou o descontentamento da comunidade Alto Paraíso, também conhecida por Trivelato, que buscou contato com a redação do site Nativa News para denunciar as preocupações da comunidade escolar para com a imposição do processo.

O município anunciou o encerramento de duas unidades de ensino rurais, a EMEF Emílio Zamproni, que redimensionou seus alunos para quatro outras instituições municipais de ensino e a EMEF Alta Paraíso que redimensionou seus alunos na integralidade para a comunidade São José do Apuí cerca de 22 quilômetros.

As preocupações apresentadas ao processo de nucleação na EMEF Alto Paraíso, denunciam o distanciamento da escola-núcleo da comunidade de origem, além dos riscos e desgastes que longas viagens que serão realizadas via transporte escolar em estradas precárias, conforme aponta a reclamação da comunidade.

Outra preocupação da comunidade, é o desestímulo à gestão participativa da escola, uma vez que, longe de sua comunidade de origem, os alunos e seus respectivos pais não teriam meios para participar da gestão comunidade escolar.

A denúncia apontada a redação do site Nativa News, ainda apresenta a preocupação de pais de crianças com necessidade especiais, que fazem uso de medicamentos controlados e que passarão muitas horas em deslocamento sem serem devidamente assistidas. A comunidade buscou se reunir com os vereadores do município pedindo apoio.

Outro lado

Procurado pelo site Nativa News, o prefeito Edmilson Marino afirmou que a nucleação acontecerá, que foi informada às comunidades ainda em novembro de 2022. O secretário municipal de educação, cultura e esporte, Anderson Tenfen, atendeu a redação, afirmando que houveram reuniões com os pais das duas unidades de ensino explicando a nucleação.

Tenfen afirmou que a nucleação será viabilizada por meio do uso intensivo do transporte escolar e deslocamento de alunos desde suas comunidades para escolas com maior população, onde estes são reunidos em classes de acordo com sua faixa etária.

Mesmo confirmando que todos os alunos foram redimensionados para outras unidades, Tenfen se manteve a afirmar que a nucleação trará melhoria nos índices educacionais, uma meta do Programa Alfabetiza MT, entre outras considerações apresentadas em documento que apresenta, clique aqui: download motivos_da_nuclea__o.docx.