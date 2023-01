O homem de 35 anos teve um prejuízo de R$ 8 mil ao ter sua conta bancária invadida. À Polícia, a vítima detalhou que na data de terça-feira (17) chegou em seu aparelho celular três mensagens informando sobre três transferências bancárias realizadas em sua conta.

Sendo elas uma TED no R$ 4.999,99, PIX no valor de R$ 1.802,47 e por último outro PIX no valor de R$1.465,76; a vítima relatou ainda que após ter se passado aproximadamente 40 minutos ao ser realizado a TED foi feito os dois PIX seguidos totalizando R$ 8.268,22.

A vítima entrou em contato com o banco via 0800 do banco o qual bloqueou sua conta, que durante o bloqueio da conta chegou em seu celular mais mensagens de outras tentativas de transferências, porém já não autorizadas.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal.