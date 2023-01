Uma mulher de 52 anos, comprou um iPhone 11 por R$ 2.100,00, valor bem abaixo do mercado em uma plataforma de compras e vendas, pela internet, ao retirar sua encomenda na agência dos Correios na última terça-feira (17), a caixa continha um vidro de perfume vazio, um carrinho de brinquedo e um urso de brinquedo.

O caso foi registrado no núcleo da Polícia Militar de Carlinda (30 quilômetros de Alta Floresta), a vítima relatou que equipe de suporte da plataforma foi informada do caso e pediu cerca de 48 horas para análise do ocorrido.

O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.