Um jovem de 25 anos que conduzia um dos veículos envolvidos no acidente foi conduzido ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin em estado de choque. Dois ocupantes do segundo veículo foram encaminhados com dores. O acidente envolveu um veículo Classic e um Uno, registrado no final da manhã de ontem (18) no centro de Alta Floresta.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado aconteceu às 10h30 na avenida Ariosto da Riva, próximo à Caixa Econômica Federal, ambos os veículos seguiam em mesmo sentido. Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros atendimentos ao condutor do veículo Uno, que estava em choque, e à passageiro do veículo Classic, ambos estavam ainda no interior dos veículos.



O condutor do veículo Classic, um homem de 67 anos, relatou que seguia na faixa central da avenida, que ao mudar de pista, o veículo Uno se chocou contra ele, que rodou na pista parando em posição contrária. O condutor do Uno relatou que tentou frenar, mas o choque foi inevitável.



O senhor de 67 anos recusou atendimento do Corpo de Bombeiros inicialmente, durante o registro feito pela Polícia Militar, sentiu-se mal e foi conduzido ao hospital. O caso foi registrado e encaminhado para as devidas providências.