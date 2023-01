Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos está construindo um bueiro na Comunidade Santa Lúcia. Essa ação está sem andamento na Vicinal Quinta Sul. O trabalho consiste na construção de um bueiro com três linhas de tubos de um metro.

Anteriormente no local havia uma estrutura de madeira, mas nos próximos dias o visual irá mudar, pois, no local haverá um bueiro de concreto. “Para nós é motivo de satisfação conseguir realizar esse serviço. Temos umaequipe eficiente, e temos o apoio do prefeito, somado tudo isso, o resultado é a comunidade bem atendida”, comemora o secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Roberto Patel.

O secretário explica ainda que esse serviço traz vários benefícios. “Transporte escolar seguro, transporte do rebanho bovino com agilidade, rapidez no escoamento da safra, e menor desgaste dos veículos leves e pesados que possam na região”, finaliza.