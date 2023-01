Após 14 dias em que o empresário Valdir Lanza de Moura, 55 anos, desapareceu enquanto se deslocava para o município de Alta Floresta, seu veículo foi localizado por volta de meia noite nesta sexta-feira (20) no estado do Pará. Não foram encontrados vestígios do paradeiro do empresário. Divulgado pela imprensa local, a caminhonete Hilux pertencente a Valdir Lanza, foi localizada na vicinal Celeste em Novo Progresso.

O veículo estava sem as placas, abandonado às margens da vicinal, sem visão para quem passava, foi localizado por uma pessoa que adentrou a área e acionou a Polícia Militar. O veículo foi removido e todo o trabalho de investigação conjunto com as forças de segurança do estado do Pará e Mato Grosso está sendo realizado pela busca ao empresário.

Valdir Lanza de Moura, 55 anos, foi visto pela última no dia 06 de janeiro passando em frente a um Comércio no centro da cidade de Alta Floresta, câmeras de segurança registraram sua passagem, passando em frente a um posto de combustível no redondo da cidade Alta por volta das 21hs, flagrado novamente as 23:30hs passando em frente ao trevo já saindo de Alta Floresta na MT-208.

Cerca de 3 horas depois outra pessoa é flagrada passando com a caminhonete em um pedágio na MT 320 entre Nova Santa Helena e Colíder. Seguindo as imagens de câmeras de segurança coletadas incansavelmente a família de Valdir dia e noite tem realizado buscas a fim de encontrar vestígios que possam levar ao seu paradeiro.

A Polícia Civil investiga o caso.