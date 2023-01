Uma jovem de 17 anos, foi vítima de tentativa de roubo em Alta Floresta. O crime ocorreu ontem, quinta-feira (19). A vítima correu durante a ação do bandido. Conforme a Polícia Militar, um homem de 22 anos foi preso em flagrante.

À Polícia a vítima relatou que transitava caminhando na Avenida Ayrton Senna próximo ao bar "To no Trabalho Bar", momento que foi abordada pelo suspeito pedindo sua bolsa e seu celular; a vítima relata ainda que o suspeito estava com a mão embaixo da camisa, aparentando ter uma arma .

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito tentou tomar os pertences, mas não conseguiu porque a vítima saiu correndo. Com base nas informações e características repassadas, a polícia iniciou buscas pelo criminoso.

Durante patrulhamento, os policiais abordaram o suspeito próximo ao local onde ocorreu o fato. o suspeito trajava as vestes descritas pela vítima, bem como características físicas(magro, baixo, barba, trajando camisa cinza e bermuda).

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.