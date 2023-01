Os peixes dessa ordem geralmente ocorrem na América do Sul, da Venezuela ao Paraguai, incluindo as bacias do Paraná, Paraguai, Araguaia e Amazônica, habitando águas rápidas de riachos com fundos arenosos. Como são peixes de água doce, procuram hábitats com ph neutro. Preferem o clima tropical.

Alimentam-se de pequenos crustáceos, vermes, insetos e pequenos peixes.