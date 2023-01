Ponto AgroEcológico Dente-de-Leão, dispõe de um espaço de soluções sustentáveis, oferecendo ações de turismo no meio rural, ecoturismo, observação de vida silvestre, trilhas e hospedagens com experiências únicas com a floresta amazônica.

Ponto AgroEcológico Dente-de-Leão, está entre os finalistas do Prêmio Brasil Criativo, na categoria Arquitetura. A cerimônia de premiação ocorre no dia 24 de janeiro de 2023, no Centro Cultural de São Paulo (CCSP).

A iniciativa, que já contou com o apoio institucional da Unesco, é realizada pela World Creativity Organization (WCO), comunidade internacional que atua para fomentar o valor da criatividade como matéria-prima para o desenvolvimento econômico sustentável.

O prêmio chega em sua quarta edição como o principal reconhecimento aos empreendedores e negócios criativos brasileiros nas áreas de Arquitetura, Arte Urbana, Artesanato, Audiovisual, Criação de Conteúdo, Design, Games, Gastronomia, Moda, Música, Publicidade, Startups e Tecnologia, além da consagração especial para Líderes, Comunidades e Territórios Criativos.

O júri será composto por 37 personagens importantes nas mais diversas áreas de atividade ligadas com a economia criativa. A atual edição do Prêmio Brasil Criativo é apresentada pela 3M, com patrocínio do SEBRAE, apoio da Secretaria da Cultura de São Paulo, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, Progen e Fórum Nacional de Cultura, parceria institucional da CriaBrasilis, organização da Elo 3 e realização World Creativity Organization.

Os finalistas do prêmio são:

Arquitetura

Patrimônio Cultural: educação e participação – São Paulo, SP

Ponto agroecológico Dente-de-Leão – Alta Floresta, MT

P7 Criativo e sua icônica arquitetura – Belo Horizonte, MG

Arte Urbana

Festival Concreto – Festival Internacional de Arte Urbana – Fortaleza, CE

Hip Hop nas Quebradas – Santa Maria, RS

Villarejo Art Caiçara – Santos, SP

Artesanato

Quilombolas de São Lourenço – Goiana, PE

Maria Augusta e o Maravilhoso Mundo do Bordado Artístico – Conselheiro Lafaiete, MG

Seiva – Rede de Mulheres artesãs da borracha – Ananindeua, PA

Audiovisual

Ava Amazônia – I Festival Internacional de Cinema Indígena da Amazonia – Belém, PA

CINE+: cultura, educação e sustentabilidade. – Fortaleza, CE

Maria Luiza – Brasília, DF

Criadores de conteúdo

Emerge Mag – São Paulo, SP

Guia Negro – São Paulo, SP

Mapingua Nerd – Manaus, AM

Design

Embalagem Quanto Café – Brasília, DF

Olhe VoteMude – Natal, RN

YSYPO -Santos, SP

Game

Mahou Senshi Cosplay Club – Brasília, DF

Não me Toca Seu Boboca – O Jogo de Tabuleiro – Teresópolis, RJ

Vacc – Derrotando o coronavírus – São Paulo, SP

Gastronomia

Instituto Pontes da Terra – Rio de Janeiro, RJ

Nas ramas da esperança – Petrolina, PE

Sabor de Coco / Indústria Eco Sustentável – Parnamirim, RN

Moda

Estamparia Artesanal – Barra Mansa, RJ

Marca Foz – São Paulo, SP

Oyá Criativa – Salvador, BA

Música

Baixada Sonora – Rio de Janeiro, RJ

Prêmio Biscoito – São Paulo, SP

Rádio Sucata – Mogi Mirim, SP

Publicidade

Bamboo Stock – São Paulo, SP

Farm APP – O borogodó brasileiro na palma da mão – Rio de Janeiro, RJ

Greencave.Co – Itupeva, SP

Tecnologia

Escolas Criativas – Fortaleza, CE

Rede Cenafro – Maceió, AL

Smart Tour Brasil – Florianópolis, SC

Lideranças Criativas

Anderson Bosh – Movimento de Moda e Design de Mato Grosso do Sul – Campo Grande, MS

João Fernandes Neto – Manaus, AM

Priscila Gama – DasPretas – Vitória, ES

Comunidades Criativas

Bando de Teatro Olodum – Salvador, BA

Festival Nordestino de Teatro de Guaramiranga – Guaramiranga, CE

Orquestra Sanfônica de Pato Branco – Pato Branco, PR

Territórios Criativos

Cria RJ – Rio de Janeiro, RJ

Distrito Criativo de Porto Alegre – Porto Alegre, RS

Rua dos Tabajaras – Fortaleza, CE