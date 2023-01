Gutemberg Pereira Queiroz, 40 anos, popularmente conhecido como “Bahiano” morava em Alta Floresta

Gudembergue Almeida Queiroz, 40 anos, morreu na noite desta quinta-feira 19, após perder o controle da caminhonete que conduzia uma F350 de cor preta, e capotar por diversas vezes na MT 206 entre o município de Alta Floresta e Paranaita.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar de Paranaita a guarnição foi acionada para prestar apoio em um acidente de trânsito na rodovia, no local havia duas pessoas feridas sendo uma delas em estado grave.

A guarnição então acionou a equipe médica de plantão do hospital municipal e se deslocaram para o local do acidente, onde foi constado pela enfermeira que o condutor já estaria em óbito, a outra vítima foi encaminhada até o pronto socorro para receber atendimento médico.

De acordo com as informações repassadas por amigos de Gudembergue, ele teria ido até uma região de garimpo em Paranaita, para buscar um amigo que iria para o município de Alta Floresta onde participaria do velório da sua mãe.

A PM isolou o local até a chegada da Polícia Cívil e POLITEC para os procedimentos perícias no local do acidente.