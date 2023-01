O governador em exercício, Otaviano Pivetta, exonerou dois servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) após processo administrativo instaurado para apurar irregularidades cometidas no cargo público.

As demissões foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (19). Os funcionários demitidos são o médico legista Valdo de Souza e o perito criminal Paulo Josino do Amaral. Conforme consta na publicação do DOE, o médico legista tinha dois vínculos públicos.

Ele executava função na Politec e também atuava como médico plantonista na Prefeitura de Barra do Garças (509 km de Cuiabá). Já o perito criminal teria cometido diversas infrações entre elas abandono de cargo, inassiduidade habitual e desídia, mais conhecida como “corpo mole”, sendo as duas últimas fundamentais para a demissão do servidor público.

Paulo Josino atuava em Alta Floresta (803 km de Cuiabá). Veja publicações abaixo: Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços.