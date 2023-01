Uma família viveu momentos de terror nas mãos de dois bandidos armados, na manhã da última sexta-feira(20), em uma residência que fica anexa a um pesque pague na MT-325, em Alta Floresta. A ação ocorreu dentro da casa das vítimas que foram presas dentro de um quarto, obrigadas a deitarem no chão durante todo crime que durou cerca de uma hora.

No imóvel, possui três câmeras de segurança porém não armazena as imagens capturadas, os criminosos fugiram levando um aparelho celular e uma quantia em dinheiro. Ninguém foi preso. A equipe de reportagem do Nativa News esteve na propriedade onde conversou com as vítimas, de acordo com os relatos os criminosos chegar em uma motocicleta de cor vermelha, como no local funciona um pesqueiro em primeiro momento as vítimas acreditaram que seria um cliente, porém relata que os criminosos já desceram do veículo com arma em punho anunciando o assalto.

Os criminosos exigiam que a família entregasse ouro, dinheiro em espécie e objetos de valor, após render toda família inclusive crianças eles foram trancados dentro do quarto, as vítimas foram obrigadas a ficarem deitadas ao chão durante toda ação dos assaltantes. Os criminosos ainda deixaram presa em outro quarto uma idosa doente que estaria dormindo no momento do crime.

Na tentativa de fazer com que os assaltantes fossem embora, uma das vítimas entregou uma quantia em dinheiro que estava guardado, após revirar a casa e ver não tinha objetos de grande valor, a dupla de posse do dinheiro entregue um aparelho celular da marca Samsung os criminosos foragiram sentido MT 325.

De acordo com a polícia, as vítimas tiveram que quebrar a grade da janela do quarto onde estavam presas para conseguirem sair de dentro do imóvel pedir socorro.

A Polícia Militar realizou rondas a fim de localizar os criminosos, porém até o fechamento desta matéria não foram encontrados. O boletim de ocorrência foi confeccionado e encaminhado para delegacia de Polícia Judiciária Civil.

O casal de idoso teve que ser internado no pronto socorro do Hospital Regional Albert Sabin para atendimento médico.