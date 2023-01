Ação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Nova Bandeirantes prenderam três suspeitos de praticar furtos em dois estabelecimentos comerciais na madrugada de sexta-feira (20) no Distrito de Japuranã (40 km de Nova Bandeirantes).

Com base nas informações iniciais, os policiais da Delegacia de Polícia Civil de Nova Bandeirantes e Polícia Militar realizaram diligências conseguindo identificar três suspeitos envolvidos na ação criminosa, sendo os responsáveis pelo furto. Com os suspeitos foram encontrados os produtos do furto.

Diante dos fatos, os três foram detidos e encaminhados à delegacia.