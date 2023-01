Um homem foi detido por tráfico de drogas após um roubo cometido em uma loja de calçados no município de Colíder neste sábado (21). Militares do pelotão de Força Tática seguiam em diligências em busca ao suspeito quando ele foi localizado em um hotel da cidade, no quarto havia grande quantidade de substância entorpecente.

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as providências cabíveis. As buscas tiveram início logo após o registro do roubo, o suspeito foi localizado em um hotel, no momento que realizava o pagamento de uma pizza com um cartão de débito subtraído no roubo.

Em posse do suspeito apenas o cartão foi encontrado, porém o mesmo informou que em seu quarto teria uma quantidade de entorpecente que o mesmo já havia adquirido no valor de R$ 1.100,00. No quarto onde o suspeito se hospedava foi encontrado todo o entorpecente citado, no chão separado em pequenas porções, possivelmente para ser revendido.

Um chave que possivelmente seria de um quarto de outro hotel, em deslocamento até o hotel os militares foram levados até o quarto, onde foi localizada uma tornozeleira eletrônica cortada e ativa dentro do banheiro do quarto.



Os militares constataram que em ambos os hotéis as diárias foram pagas com cartão de débito encontrado com o suspeito, que foi detido e encaminhado para as devidas providências.