O acidente foi registrado por volta das 15h20 na tarde deste sábado (21) entre os municípios de Carlinda e Alta Floresta. Quatro pessoas ocupavam o veículo, duas socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Pronto Socorro do Hospital Regional Albert Sabin, onde permaneceram sob cuidados médicos.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado foi realizado pela concessionária Via Brasil, informando o capotamento com duas pessoas presas à ferragens. Ao chegar ao local, uma guarnição do Corpo de Bombeiros realizava os atendimentos.



Um dos ocupantes do veículo, que não apresentava ferimentos, relatou que haviam quatro ocupantes no veículo Strada, que seguiam sentido ao município de Alta Floresta quando o condutor perdeu o controle da direção, vindo a sair da pista e capotar.

O condutor deixou o local em busca de ajuda para os ocupantes, não sendo localizado pelos militares.