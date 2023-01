Na tarde de sábado, 21 de janeiro, o Airbus A319 ACJ presidencial do Brasil, de matrícula FAB-2101 (msn 2263) fez um voo de mais de quatro horas e meia sem ter nenhum destino, mas apenas deu uma grande volta pelo país antes de retornar a Brasília, local de onde havia decolado.

Segundo as informações da plataforma de rastreamento de voos Radarbox, o Airbus decolou às 15h50 e seguiu rumo a Alta Floresta, no norte do Mato Grosso, onde fez uma passagem baixa sobre a Base da Serra do Cachimbo, mas não chegou a pousar, retornando ao nível de cruzeiro.

Depois, seguiu para o sul, onde repetiu o procedimento de aproximação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, antes de fazer uma curva à esquerda e retornar para a capital federal, onde finalmente aterrissou.

Não há informações publicamente disponíveis sobre o motivo do voo, mas o perfil poderia indicar se tratar de algum teste ou treinamento de tripulação. Ainda assim, não se trata de uma rota usualmente usada, de modo que poderia indicar outro tipo de operação. Veja abaixo a rota completa do Airbus A319.