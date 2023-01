O caso foi registrado na noite deste domingo (22) no município de Paranaíta, após a Polícia Militar ser acionada informada de uma briga em uma residência. A vítima de esfaqueamento foi socorrida ao Hospital Municipal e o suspeito preso.



Conforme registro da Polícia Militar, o chamado ocorreu às 21h30 no setor Zanette, informando que havia uma briga em uma residência e que uma pessoa estava ferida. No local os militares encontraram uma pessoa ensanguentada, com uma faca nas mãos.



O homem recebeu ordem de soltar o objeto, o que prontamente foi atendido. Foi então identificado que o homem era o suspeito. Que recebeu vós de prisão. A vítima foi localizada dentro de um veículo Kombi, que estava estacionado em frente a residência. O homem apresentava perca de sangue e ferimentos de arma branca na altura do ombro.



O caso foi registrado como tentativa de homicídio e o suspeito encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.