Uma jiboia de aproximadamente dois metros foi capturada na manhã desta segunda-feira (23) pelo Corpo de Bombeiros em Alta Floresta. De acordo com a corporação, o animal foi encontrado em um galinheiro de uma casa no Bairro Parque das Nações. Após a captura, sem riscos, a cobra foi solta na natureza para retornar ao habitat natural.

Orientação

O Corpo de Bombeiros orienta a população que, ao encontrar animais silvestres fora de seu habitat natural, entrem imediatamente em contato com a corporação por meio do número 193 e peça ajuda para que não ocorra nenhum tipo de acidente com as pessoas ou animais.

Espécie não peçonhenta

É uma cobra grande que pode chegar a até quatro metros de comprimento, sendo a cauda curta e menor que 15% do corpo. A dentição é áglifa (sem dentes injetores de veneno). Para alimentar-se, mata as presas por constrição, enrolando-se na presa, apertando-a firmemente, até que sinta com o corpo que a respiração e os batimentos cardíacos do animal cessaram.

A jiboia abre então a boca e engole a presa inteira, já que as cobras não possuem dentes para mastigar o alimento. Ela pode utilizar as árvores e arbustos e também tem hábito terrícola.

Bafo de jiboia

O famoso "Bafo de Jiboia" nada mais é que uma estratégia de defesa, onde a serpente expulsa o ar dos pulmões produzindo um som característico. Uma reação que vem, muitas vezes, acompanhada do "bote".