Associação de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares aponta para preços entre 20 e 30% mais altos em 2023

Com o início das aulas cada vez mais próximo, o comércio aquece mais uma vez após o "boom" de fim de ano, com a própria Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE) apontando que o material escolar estará, de 20 a 30%, mais caro neste ano.

Diante desse cenário, como bem orienta o fiscal de relação de consumo, representante do Procon-MS, Rodrigo Vaz, o importante para economizar na hora das compras é realmente pesquisar os preços previamente.

"Faz primeiro a pesquisa, vê onde você vai comprar uma certa quantia de produtos, onde vai adquirir os outros e otimiza isso. Toma um pouco do tempo? Sim, mas o melhor a fazer é tomar duas ou três horinhas do seu dia e já sai com seu itinerário pronto para comprar as coisas", comenta o fiscal de carreira.

Conforme a ABFIAE, vários fatores influenciam nessa alta dos preços, que acontece em todo o território nacional, entre eles a própria inflação, assim como o dólar alto, já que a maioria dos produtos do setor é importada.

Além desses, até mesmo a guerra na Ucrânia impactou diretamente o fornecimento do papel, segundo a Associação, assim como uma demanda maior no cenário internacional, fazendo os preços de cadernos subir e muito no país.

Rodrigo Vaz aponta que, além da pesquisa de preços, sair bem planejado na hora de fazer essas compras pode fazer a economia - antes mirada nos valores dos produtos - sair de outros pontos, como o combustível que se pode deixar gastar indo até um destino mais longe.

"Você também tem que conciliar se o local é próximo do seu trabalho ou residência. Que às vezes você pode economizar com uma coisa, mas gastar muito com combustível. Às vezes você não tem carro, vai de aplicativo; ônibus; táxi... daí economiza no material mas não nesses custos. Tem que levar tudo em conta", afirma.

Segundo o fiscal de carreira, saindo com o itinerário pronto já, verificando esses fatores, você pode economizar até 30% fazendo sua pesquisa, com uma lista de onde comprar e o quê.

Dicas para economizar com material escolar

Custo total

Numa uma amostra de 15 produtos da lista de material escolar, segundo a ABFIAE, é percebido que livros, cadernos, borrachas e canetas, entre outros produtos, podem sair até 35% mais baratos em papelarias e lojas virtuais em comparação com os preços oferecidos nas lojas físicas.

Mas, para economizar de fato, é importante levar em consideração também o valor do frete para a entrega dos produtos.