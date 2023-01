Já para as oportunidades de nível médio, são duas vagas e os aprovados atuarão em Alta Floresta e Juína.

O Sebrae Mato Grosso está com inscrições abertas para o processo seletivo de contratação de analistas técnicos e assistentes, além de estagiários. Ao todo, são 17 vagas para atuação em Cuiabá e cidades do interior de Mato Grosso. Os salários variam entre R$ 5.518,21 e R$ 1.300,00, com carga horária semanal de 40 e 30 horas. As inscrições são gratuitas, vão até 27 de janeiro e podem ser feitas pelo site do Sebrae MT, aba trabalhe conosco., com exceção para as de estágio, que podem ser realizadas pelo Super Estágios - A melhor agência de estágios do Brasil (superestagios.com.br)

Para analista, são 10 vagas. Em Sinop, o candidato à analista deve ter formação em agronomia, administração, economia, ciências contábeis, gestão comercial ou gestão de pessoas. Já para quem é de Juína, para atuar como analista, é preferencial que a pessoa tenha graduação em agronomia, zootecnia ou gestão ambiental.

As outras oito vagas de nível superior são para Alta Floresta, Confresa, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis e Tangará da Serra. Para essas não é necessário ter formação especifica. “Basta a pessoa ter escolaridade de nível superior. Os aprovados, nesta categoria, atuarão na área administrativa do Sebrae”, explica a gerente de Desenvolvimento de Seres Humanos do Sebrae/MT, Suleima Metelo.

Já para as oportunidades de nível médio, são duas vagas e os aprovados atuarão em Alta Floresta e Juína.

Aos estudantes, estão abertas cinco vagas de estágio. Três são para quem está cursando administração, contábeis ou economia, entre o 1º e 5º semestre, no período noturno, em Sinop, Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. As outras duas são para os estudantes de jornalismo (a partir do 5º semestre) e de direito (a partir do 6º semestre), para atuar na sede do Sebrae, na capital. Além do site do superestagio, os interessados podem enviar os currículos para o e-mail [email protected]

Confira todas as vagas:

Analista

AN01 – Alta Floresta – Superior Completo

AN02 – Barra do Garças – Superior Completo

AN03 – Confresa – Superior Completo

AN04 – Cáceres – Superior Completo

AN05 – Lucas do Rio Verde – Superior Completo

AN06 – Nova Mutum – Superior Completo

AN07 – Rondonópolis – Superior Completo

AN08 – Sinop – Ensino Superior Completo em Agronomia, Administração, Economia, Ciências Contábeis, Gestão Comercial, Gestão Financeira.

AN09 – Tangará da Serra – Superior Completo

Inscrições: 19/01 a 27/01/2023.

Salário: R$ 5.518,21

AN01 – Juína – Superior Completo, com diferencial para Agronomia, Zootecnia, Gestão Ambiental.

Assistente

AS01 – Alta Floresta

AS02 – Juína

Ensino Médio Completo

Inscrições: 19/01 a 27/01/2023

Salário: R$2146,2

Estágios

Unidade do Sebrae em Sinop/MT

Cursando: Administração, C. contábeis e economia – Entre 1° e 5° semestre – Noturno

• Bolsa estágio R$1.300,00

• Auxílio transporte R$150,00

Para se inscrever acesse: www.superestagios.com.br - Vaga 164498