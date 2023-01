Ele foi encontrado na noite de domingo (22), em uma residência localizada na rua G-3.

Um tamanduá-mirim foi capturado pelo Corpo de Bombeiros no setor G, região central de Alta Floresta. De acordo com informações divulgadas pela corporação nesta segunda-feira (23), o animal estava agarrado no portão da residência aparentando ferimento na região da face e nas patas.

Os bombeiros foram acionados para o atendimento da ocorrência onde o mamífero estava em situação de risco, por volta das 19:30hs de ontem domingo (22). Segundo testemunhas que estavam no local, o animal tinha sido atacado por um cachorro, o que levou a causar o ferimento. Após a captura, o tamanduá foi transportado e deverá ser solto em habitat natural.

Segundo a corporação, o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), ao contrário de outras espécies, ainda é um mamífero preservado na fauna brasileira. Mas pesa contra a sua manutenção uma atividade cada vez mais frequente em seu habitat: a redução das florestas em função das queimadas, o que geralmente elimina a sua principal fonte de alimento: formigas, cupins e larvas.

Aliás, para se alimentar, normalmente ele utiliza uma técnica bastante simples: vale-se de suas fortes garras para fazer buracos no cupinzeiro e, com a língua pegajosa, capturar os insetos, guiado sobretudo por um olfato apuradíssimo, que compensa as fracas visão e audição.

Um tamanduá-mirim adulto come até 9 mil insetos/dia ou 1,5 quilo de formigas e cupins. Caso alguém encontre um animal silvestre em área urbana, o Corpo de Bombeiros deve ser comunicado. O telefone é 193.