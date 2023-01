Um homem de 26 anos foi detido após cometer um furto em estabelecimento comercial, de onde levou cerca de 1kg de ouro e R$ 5.380,00 em moeda corrente. Imagens de circuito interno auxiliaram na identificação do suspeito, que foi detido e parte do material levado foi recuperado pela Polícia Militar de Paranaíta.



Conforme registro da Polícia Militar, o furto foi registrado neste final de semana, a vítima relatou que do interior do estabelecimento foram subtraídos, ouro, dinheiro e ferramentas. Que o estabelecimento havia sido invadido e que os suspeitos quebraram várias coisas no ato do furto, quando foram subtraídos cerca de 68,6g (gramas) em pepitas de ouro, cerca de 28g (gramas) em ouro queimado. Um dos suspeitos foi identificado por imagens de circuito interno de estabelecimentos vizinhos, quando as buscas foram iniciadas.



O suspeito foi abordado no setor Zanette, por volta das 19h38, o suspeito ainda vestia a mesma roupa usada durante o furto. Durante a entrevista o homem confirmou ser o autor do furto. O suspeito relatou que a porção maior do ouro subtraído foi vendido no município, pelo valor de R$ 5 mil, que recebeu R$1.900,00 em PIX e que o restante, R$ 3.100.00 seria pago em outro dia.



Durante a confecção do registro da ocorrência, o suspeito de ter adquirido o ouro compareceu no Pelotão de Polícia Militar com três invólucros contendo ouro. Sendo em um deles 09 pepitas de ouro com 40g, 01 invólucro contendo 01 pedaço de ouro queimado de 2.9g e 01 invólucro contendo 06 pedaços de ouro queimado de 10g e ainda, o comprovante de PIX. Que segundo ele foi a quantidade negociada



Diante os fatos o caso foi registrado e o material foi relacionado, junto com o suspeito, encaminhado à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para demais providencias.