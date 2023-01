Um homem de 38 anos foi preso após tentar furtar um veículo Onix na noite desta segunda-feira (23), no setor A, região central de Alta Floresta. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava no interior de sua residência quando estranhou os latidos de seus cachorros, ao sair para observar deparou-se com um suspeito forçando as portas de seu veículo que se encontrava na calçada em frente sua residência.

Com a presença da vítima o suspeito empreendeu fuga. Os policiais, em posse das características passadas pela vitima, avistaram o suspeito na esquina da rua A-05, momento em que a vítima chegou ao local e reconheceu o suspeito.

O homem foi detido por tentativa de furto e levado para Central de Operações da Polícia Militar , onde o boletim de ocorrência foi registrado.