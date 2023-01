O ano de 2022 foi marcado por muito trabalho na Secretaria de Assistência Social e Cidadania. Com estratégia definida e equipe técnica alinhada, a pasta alcançou resultados expressivos, que são confirmados através dos relatórios e levantamento de dados.

Ao todo, somente em 2022, foram realizados 57.700 atendimentos em todos os equipamentos sociais que a Prefeitura de Alta Floresta disponibiliza. Além da equipe técnica, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania, possui parceria institucional com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). Com apoio destes dois parceiros foram capacitadas 1.153 pessoas.

Outro departamento da Secretaria que alcançou números expressivos é o Sistema Nacional de Emprego (Sine), unidade Alta Floresta. Através deste mecanismo social foram realizados 5.857 atendimentos. “Através do Sine conseguimos intermediar várias contratações”, argumenta a secretária de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz.

Também se destaca o Departamento de Habitação, que é responsável por desenvolver e implantar políticas habitacionais, priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade social. “Através do Departamento de Habitação realizamos 1.093 atendimentos”, explica a secretária.

Dentro do escopo de ações da Habitação está a ativação de projetos de habitação junto ao Governo do Estado, sendo viabilizados 213 unidades habitacionais com foco em famílias com renda entre R$ 2 mil e R$ 7 mil, financiadas pela Caixa Econômica Federal, sendo responsabilidade da Prefeitura de Alta Floresta, o terreno, infraestrutura e projeto.

Outro projeto habitacional que merece destaque é o Programa Municipal Construindo Legal, que atende pessoas de menor renda, com projetos arquitetônicos dados pela Prefeitura de Alta Floresta, com planta de até 60 metros quadrados.

“Ao longo do ano passado conseguimos desenvolver muitas ações. Nossa equipe da Secretaria é composta com pessoas capacitadas e com um vasto conhecimento, e isso agiliza o nosso trabalho. Outro fator que contribui e muito para tornar possível tudo isso é o apoio do prefeito e da primeira-dama. Eles estão envolvidos e são muito participativos”, finaliza a secretária de Assistência Social e Cidadania, Mariney Viana de Araújo Munhoz. Com Assessoria de Comunicação.